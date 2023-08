Novara di Sicilia, un uomo travolto dal fuoristrada posteggiato in pendenza: è in condizioni gravi

Lascia il suo fuoristrada parcheggiato in pendenza e il mezzo lo travolge. Un uomo di 53 anni è adesso ricoverato in condizioni gravissime in rianimazione: è successo a Novara di Sicilia, in provincia di Messina. L'incidente è avvenuto nella zona di campagna Badiavecchia. L'auto era in sosta su una strada sterrata e in salita, non è ancora chiaro se era stato inserito il freno a mano.

Mentre l'uomo stava per entrare in un'area di sua proprietà, il fuoristrada si è mosso, scivolando e travolgendolo. Nelle vicinanze si trovavano alcuni familiari che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 53enne al Policlinico di Messina. E' in coma farmacologico, la prognosi è riservata.