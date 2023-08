La "Vara" di Messina: in diretta su TGS 17.45. E in serata i fuochi d'artificio

Cinquecento anni di storia, una delle processioni più antiche di Sicilia, uno dei più celebri e antichi carri devozionali esistenti in Europa. È la nostra Vara. E il gruppo Ses si prepara a seguire la processione con una diretta dalle 17.45 che sarà trasmessa su RTP (c.19 d.t. per Messina e provincia), su TGS (c.12 d.t.), ma anche in streaming su www.gazzettadelsud.it, su www.gds.it, sulle pagine facebook delle due testate e sulla pagina Facebook “Salvo La Rosa Official”. Un’edizione con diverse novità, che seguiremo con 4 regie, 12 telecamere fisse e altre due mobili. E in serata, dopo l’arrivo della Vara a Piazza Duomo, trasmetteremo con un collegamento a partire dalle 22.30 anche i fuochi d’artificio (in programma alle 23).