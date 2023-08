Un uomo di 36 anni trovato morto a Graniti: giallo sul decesso

Mistero sulla morte di un uomo di 36 anni a Graniti, in provincia di Messina. Il corpo senza vita è stato trovato nella zona del ponte Petrolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sul luogo del ritrovamento anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica. In base a una prima ipotesi, l'uomo potrebbe essere precipitato dal ponte, ma tutte le verifiche per accertare le cause della morte sono in corso.

Poche settimane fa un altro giallo nel Messinese: il corpo di un giovane, un ventisettenne è stato trovato senza vita all'interno di un’auto a Zafferia. In questo caso sono ancora in corso le indagini per ricostruire le ultime ore del ragazzo e si attendono gli esiti dell'autopsia.