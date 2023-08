Vulcano, sub investito da un gommone finisce in ospedale

A Vulcano un sub è stato investito da un gommone in navigazione nelle acque di Gelso. Soccorso, è stato richiesto l'intervento di un gommone della guardia costiera ed il tenente di vascello di Lipari Mario De Bellis ha predisposto l'invio.

A Vulcano sono state accertate le non gravi condizioni del sub, che è stato poi trasferito al pronto soccorso di Lipari per medicare le ferite alla testa.

Nel frattempo i carabinieri hanno fatto scattare le ricerche del gommone. Una volta individuato, le tre persone che erano a bordo sono state accompagnate in caserma per i primi interrogatori e saranno deferite in stato di libertà. Dopo di che un fascicolo sarà inviato alla procura della Repubblica di Barcellona per le conseguenze del caso.