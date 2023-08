Messina, 74enne muore dopo due giorni di agonia: fatale l'impatto della sua moto contro un'auto

Non ce l'ha fatta Letterio Bensaia, vittima di un incidente stradale due giorni fa sulla statale 113, a Spartà, nella frazione costiera di Messina. Il 74enne, ex vigile urbano, è morto al Policlinico dove era stato trasferito per le ferite rimediate durante l'impatto tra la sua motocicletta e un'auto, un'Alfa Romeo, nei pressi di Spartà.

L'impatto era stato molto violento. Il 74enne che era in sella alla moto, era stato disarcionato a causa dell'impatto ed era finito violentemente per terra. Gli automobilisti di passaggio avevano allertato i soccorsi. Sul posto erano subito giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure all'anziano, lo avevano trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Lì, in considerazione della gravità del quadro clinico, i medici avevano deciso di trasferirlo al Policlinico di Messina, dove aveva subito un delicato intervento chirurgico, ma l'uomo è deceduto.

Sul luogo dell'incidente, l'infortunistica della polizia municipale che aveva effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il 50enne alla guida dell'auto risultata indagato per omicidio stradale.