Incidente a Messina, scontro tra un'auto e una moto: 74enne in prognosi riservata

Un incidente si è verificato nella serata di ieri sulla strada statale a Spartà, frazione costiera di Messina. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, un'automobile e una moto.

L'impatto è stato molto violento. L'uomo, un 74enne che era in sella alla moto, è stato disarcionato a causa dell'impatto ed è finito per terra. Gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure all'anziano, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche l'infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada è temporaneamente bloccata dai mezzi incidentati e la circolazione deviata. I mezzi in transito sono stati costretti a tornare indietro e prendere itinerari alternativi.