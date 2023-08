Tangenziale di Messina, camion sfonda il guardrail e resta in bilico

Paura questa mattina (19 agosto) sulla tangenziale di Messina, all'altezza dello svincolo di Giostra. Un camionista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, sfondando il guardrail e restando in bilico. L'incidente è avvenuto nell'area in cui le auto provenienti dalla città si immettono sulla tangenziale. Il mezzo articolato probabilmente proveniva dalla tangenziale e viaggiava in direzione Messina-Palermo.

Sul posto il personale del Cas. L'incidente non ha causato particolari disagi alla circolazione, in quanto, il mezzo, è finito quasi completamente fuori dalla carreggiata, non ostacolando il transito veicolare.