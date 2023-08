Patti, scontro frontale sullo scorrimento veloce: un motociclista in ospedale

Ennesimo incidente sullo scorrimento veloce Patti-San Piero Patti, in provincia di Messina. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e uno moto Yamaha. Lo schianto è avvenuto frontalmente: in base a una prima ricostruzione della dinamica, l’auto guidata da un uomo che procedeva verso Patti, all’altezza di contrada Ronzino, si è scontrata con un moto Yamaha guidata da un trentenne di Librizzi che arrivava dalla direzione opposta.

L'impatto si è rivelato violentissimo e per il motociclista è stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono arrivati i carabinieri. In attesa dei soccorsi e dei rilievi si sono verificati forti rallentamenti alla circolazione sullo scorrimento veloce, già scenario di tragici incidenti. A fine luglio un ragazzo ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto ed essere finito contro il guardrail. Un altro scontro gravissimo si è verificato a giugno, quando a rimanere feriti sono stati due automobilisti di 26 e 38 anni: anche in questo caso l'impatto è stato frontale.

I cittadini puntano il dito contro l'assenza di controlli, in tanti chiedono la collocazione di dissuasori per controllare la velocità dei mezzi. "Le auto sfrecciano - dicono - e quasi nessuno rispetta i limiti di velocità. Continuano a verificarsi incidenti terribili. Preghiamo per questo ragazzo rimasto ferito oggi, ma speriamo anche che vengano presi provvedimenti seri per evitare altre tragedie".