Taormina, perde il controllo dell'auto e finisce su vetture in sosta: muore l'anziana moglie

Una signora statunitense di 77 anni è deceduta al pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio (25 agosto) in piazza Cacciola. La donna - sposata con un uomo di Taormina - era a bordo di una Fiat Seicento guidata dal marito, quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo contro tre auto in sosta.

I coniugi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. L’uomo ha riportato fratture, la donna è deceduta per i numerosi traumi. Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e della salma, che sarà sottoposta ad esame autoptico nei prossimi giorni.