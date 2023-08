Ucciso da un infarto in Albania il sacerdote di Partinico Massimiliano Nobile, da anni viveva a Messina

È stato ucciso da un infarto durante un viaggio in Albania don Massimiliano Nobile, sacerdote di 45 anni di Partinico ma da anni attivo nella chiesa di Messina. Padre Nobile si trovava per qualche giorno di riposo nella comunità di Shenkoll, a 50 chilometri dalla capitale albanese Tirana.

A dare la notizia dell'improvvisa scomparsa è stato padre Bruno Rampazzo, superiore generale della congregazione dei Padri Rogazionisti di Messina: "Cari confratelli, ho appena ricevuto la triste notizia della improvvisa e inaspettata morte del nostro caro confratello P. Massimiliano Nobile, della Comunità di Villa Santa Maria, a Messina. Affidiamo il nostro confratello alla misericordia del Signore mentre eleviamo la nostra accorata preghiera. Siamo vicini ai suoi familiari mentre ci scambiamo vicendevolmente le più sentite condoglianze".

Il sacerdote avrebbe avuto un malore ieri pomeriggio (25 agosto), padre Antonio Leuci, che si trovava con lui, lo ha immediatamente soccorso e ha chiamato i soccorsi ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

Incredulità per la morte di Nobile in tutta la chiesa messinese ma anche in quella di Partinico, tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di istituzioni religiose e dai fedeli che lo hanno conosciuto. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Pietro Rao, il sindaco di Partinico, che lo ricorda così: "Cittadino esemplare, da sempre impegnato nel sociale, padre Massimiliano Nobile è stato un punto di riferimento morale per la comunità partinicese e non solo. Un uomo che ha vissuto sempre tenendo a mente i più alti valori morali e che con passione si è sempre donato al prossimo. Lascia, così, sgomenti la prematura scomparsa del Nostro concittadino, la cui scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo".