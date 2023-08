I vigili del fuoco ci Milazzo sono intervenuti oggi per spegnere un incendio che ha coinvolto un deposito di bevande, nelle vicinanze dell’ospedale. Il deposito è andato distrutto.

In azione anche una squadra del distaccamento volontario di Villafranca, due autopompe, un autobotte e due pick-up con modulo antincendio. E’ in corso la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme.