Incendio in un appartamento a Milazzo, palazzo invaso dal fumo: stabile evacuato

Paura la scorsa notte a Milazzo. Un incendio è divampato all'interno di un appartamento al secondo piano di un palazzo in piazza San Papino. Le fiamme sono scaturite intorno all'una.

Ad accorgersi del rogo è stato il proprietario dell'abitazione che si trova di fronte ad un campetto di calcio. L'uomo era ancora sveglio e ha subito avvisato gli altri condomini e contestualmente ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i pompieri di Milazzo, Messina Nord e della Centrale provinciale che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutti i residenti delle abitazioni del palazzo di cinque piani.

L'edificio è stato completamente invaso dal fumo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate dal frigorifero in cucina. Nessuno è rimasto ferito, ma per mettere in sicurezza lo stabile i residenti sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni.