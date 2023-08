Incendi nel Messinese, vigili del fuoco al lavoro senza sosta

Dalla mezzanotte i vigili del fuoco di Messina sono impegnati nello spegnimento di incendi di vegetazione e di bosco, principalmente nelle zone di Raccuja, Furnari, Gioiosa marea, Ficarra, Sant’Agata Militello, Barcellona P.G., Mazzarà Sant’Andrea nonché di Francavilla Moio e Taormina: sono attivi 20 incendi. Inoltre due Canadair stanno effettuando dei lanci di acqua nella zona dei Colli Sarrizzo. Alle ore 10,55 una squadra del comando di Messina, con pick-up e autopompa serbatoio, è stata inviata in rinforzo alle squadre del comando dei vigili del fuoco di Palermo a causa delle numerose richieste di intervento per incendio in quella provincia.

Nel video i Colli Sarrizzo