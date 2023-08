Messina, dopo l'incendio un tratto della statale 113 resterà chiuso fino al primo settembre

Fino a venerdì primo settembre la statale 113 rimarrà chiusa al traffico in un tratto del territorio comunale di Messina, compreso tra il km 8,300 (inizio competenza Anas in via Palermo) e il km 11,100 (quadrivio denominato delle «Quattro Strade»). La chiusura è stata disposta per consentire al corpo forestale la rimozione dei numerosi alberi pericolanti in seguito all’incendio delle ultime ore. Sarà consentito il transito unicamente ai veicoli diretti al centro neurolesi.