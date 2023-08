Incidente ferroviario in Piemonte: chi era il messinese Kevin Laganà, la vittima più giovane

Era originario di Messina, Kevin Laganà, la più giovane delle vittime del terribile incidente ferroviario in cui sono morti cinque operai che stavano lavorando sulla linea ferrata.

Laganà si era trasferito in Piemonte e viveva a Vercelli. Ventidue anni li aveva compiuti appena il mese scorso. Dopo aver terminato la scuola aveva iniziato, appena maggiorenne, nel 2019, a lavorare per la Sigifer di Borgo Vercelli che si occupa di armamento ferroviario in tutta Italia. Era il più giovane tra gli operai che la scorsa notte si trovavano a lavoro sui binari di Brandizzo. Molto legato alla famiglia, soprattutto al fratello Antonino e al padre Massimo.

La tragedia ferroviaria a Brandizzo, è avvenuta lungo la linea che collega Torino a Chivasso. Gli operai stavano effettuando alcuni interventi di manutenzione quando sono stati investiti da una motrice per la movimentazione di vagoni.