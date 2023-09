Messina: abbandona i rifiuti in autostrada, ma le telecamere riprendono tutto

Dopo i "furbetti" che rimuovono le barriere autostradali per rendere il percorso più breve, le telecamere del Cas filmano un automobilista che abbandona dei rifiuti. Succede nella zona di Sant'Alessio lungo l'autostrada di Messina, dove un uomo è stato immortalato mentre scende dalla propria auto e lascia in una piazzola di sosta l'immondizia. "Si osservano alcuni automobilisti che trascurano il rispetto per l'ambiente - scrive sui social il Consorzio autostrade siciliane diffondendo il video -. Si rischia di creare anche una serie di problemi: danni all'ambiente, rischi per la sicurezza stradale e un pessimo esempio per la nostra comunità. Gettare rifiuti o oggetti dai veicoli è un reato, oltre che un gesto incivile. Il video sarà inviato alle autorità competenti".

Negli scorsi giorni un automobilista era stato ripreso mentre spostava i dissuasori all'altezza del bivio di Giostra per creare una "scorciatoia". Un comportamento folle poi ripetuto dal conducente di un pullman con a bordo i passeggeri. L'Ast ne ha annunciato il licenziamento.