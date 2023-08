Messina, camionista rimuove le barriere per cambiare corsia in autostrada: le telecamere lo incastrano

"La propria sicurezza e quella degli altri automobilisti è alla base per chi si immette in autostrada. Ma non tutti sembrano curarsene". Lo scrive il Cas, il Consorzio autostrade siciliane, che ha diffuso sui social un filmato in cui si nota il conducente di un mezzo pesante che sposta le barriere jersey di plastica sull'autostrada A/20, per creare una scorciatoia.

"Le videocamere di sorveglianza del Cas hanno ripreso lungo lo svincolo di Giostra, a Messina, un automobilista mentre sposta alcuni spartitraffico “semplificando” il proprio percorso - aggiungono -. Una gravissima infrazione che rischiava di avere conseguenze molto più gravi. Il video è stato già inviato alle autorità competenti". Il camionista ora rischia una denuncia per rimozione dolosa dei ripari prescritti dalla legge per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito. Le telecamere hanno successivamente immortalato altri automobilisti che hanno approfittato del nuovo ingresso sull'altra corsia: un comportamento che avrebbe potuto provocare seri incidenti.