Messina, un vasto incendio a Castanea minaccia le abitazioni

Dalla notte fiamme senza fine a Messina. Un incendio è tuttora in corso nella zona di Castanea, dove sono in azione i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile. Alle squadre che stanno operando via terra si sono aggiunti stamattina due canadair e un elicottero che stanno cercando di circoscrivere un vastissimo incendio che non dà tregua e minaccia le abitazioni.

Il forte vento delle ultime ore continua a spingere le fiamme e rende le operazioni di spegnimento più complicate, facendo espandere il rogo. Stanotte i vigili del fuoco sono entrati in azione pure nella zona di Santa Margherita. Anche in questo caso l'intervento è stato molto complesso: l'incendio era divampato ieri pomeriggio e sono state necessarie più di dieci ore per spegnerlo. E' stato domato stamattina all'alba.