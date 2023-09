Maltempo alle Eolie: il traghetto riesce ad attraccare a Lipari, barca spiaggiata a Canneto

Alle Eolie, dopo la violenta ondata di maltempo che è durata ben tre giorni e il conseguente blocco dei collegamenti marittimi per metà arcipelago, ancora una volta emerge la difficoltà per le navi nell’attracco nei porti. Ieri sera - 5 settembre - il traghetto Isola di Stromboli giunto da Milazzo a Lipari carico di isolani, turisti e mezzi, dopo avere sfidato il mare forza 5, ha dovuto fare due tentativi per attraccare nella banchina di Sottomonastero. Soffiava un vento da Nord molto forte e c’è voluta tutta la bravura ed il coraggio del comandante Paolo Crupi, che è riuscito nell'impresa di attraccare, evitando di riportare tutti nuovamente a Milazzo, come accaduto a volte in passato.

Impresa che invece non era riuscita a Vulcano per le forti folate di vento che spazzavano la rada di Levante. Nella stessa giornata di ieri, per rientrare da Lipari a Panarea, sei turisti erano potuti partire con il mini vaporetto Tornado di Angelo Mollica e con un gommone dell'Enjoy Panarea di Giovanni Doronzo. Con un elicottero, quello di Lorenzo Vielmo, due gruppi di otto australiani e quattro brasiliani hanno potuto invece raggiungere Salina. L'Air Panarea invece ha fatto oltre dieci viaggi da Panarea a Catania per fare partire gruppetti di turisti bloccati da giorni nell’isola eoliana. «Speriamo - dice Doronzo - che in futuro i collegamenti finanziati ci garantiscano un servizio efficiente con dei mezzi adeguati e soprattutto dei porti migliori, perché una volta le persone in qualche modo scendevano a Panarea anche col rollo, dopo più di 30 anni, anziché garantire un ottimo servizio, si va sempre peggio. Scusate per lo sfogo...».

A Canneto, borgata turistica di Lipari, un'imbarcazione utilizzata per escursioni ha rotto gli ormeggi per le mareggiate ed è finita sulla spiaggia vicino al Coral Beach. C'è stata una mobilitazione generale, è intervenuto il natante Corvo di Angelo Portelli e la barca è stata trainata e riportata in sicurezza al porto.

Il meteo segnala pioggia, temperature 23 gradi, umidità 79%, vento moderato da nord-nord-est 18 chilometri

Nel video l'attracco della nave a Lipari. Nella foto la barca spiaggiata a Canneto (foto e video forniti da Notiziarioeolie.it)