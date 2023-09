Incidente a Furci Siculo tra un'auto e uno scooter: diciottenne in gravi condizioni

Incidente stradale con un ferito in gravi condizioni a Furci Siculo, in provincia di Messina. Nell'impatto sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto: il ciclomotore con a bordo due ragazzi che stavano percorrendo il lungomare in direzione Catania, si è schiantato contro una Fiat Punto che arrivava dal senso opposto e che stava per svoltare verso la statale 114.

Il giovane che guidava lo scooter non è riuscito a evitarla, lui e il suo passeggero, un coetaneo, sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti violentemente sull'asfalto. Ad avere la peggio il 18enne che si trovava alla guida, trasportato con codice rosso in ospedale.

Il giovane, che abita a Santa Teresa di Riva, è stato trasferito al policlinco tramite l'elisoccorso, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Il suo amico è rimasto lievemente ferito, sotto choc la donna che si trovava alla guida dell'auto. Sul posto oltre al 118 sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.