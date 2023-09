Messina, l'ultimo saluto ad Antonino Donato: le sirene dei traghetti per il giorno dell'addio

A Messina è il giorno dell'ultimo saluto ad Antonino Donato, il giovane ufficiale di Caronte & Tourist morto due giorni fa dopo essere stato travolto al porto di Salerno durante le manovre di carico della nave Cartour Delta. La salma è tornata in città ieri pomeriggio su una nave, nel pomeriggio saranno celebrati i funerali nella chiesa di Ganzirri. In tantissimi alle 16 vorranno dare l'ultimo saluto al 29enne che amava immensamente il mare e il suo lavoro e, durante la messa, risuoneranno nello Stretto le sirene dei traghetti.

E' già successo ieri, quando hanno accompagnato la traversata del feretro che stava tornando in Sicilia. Nell'incidente è rimasto ferito un altro collega, sempre di Messina, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico alle gambe. E' ancora ricoverato con la prognosi riservata.

Donato, ufficiale di coperta della Caronte & Tourist, era in servizio nella tratta Messina-Salerno. Lui e il collega sarebbero stati travolti mentre erano a terra da un trattore dell'mpresa portuale che, in base alla ricostruzione dell'incidente, si trovava in retromarcia su una banchina del porto.

Le indagini della procura, che nel frattempo ha acquisito le immagini delle telecamere, dovranno accertare le cause dell'incidente che potrebbe essere stato provocato dal malfunzionamento della ralla, ovvero la parte di acciaio che collega il rimorchio al conduttore. Un tragedia che ha provocato dolore e rabbia. Negli scorsi giorni i sindacati hanno ribadito più volte la necessità di "fermare questa ignobile mattanza. Assurdo ed inaccettabile uscire di casa per andare a lavorare e non rientrare più".