Messina, donna rischia di annegare a Torre Faro: salvata da un'imbarcazione privata

Tragedia sfiorata nelle acque della spiaggia di Torre Faro, a Messina. Una donna di 32 anni ha rischiato di annegare: si era da poco tuffata quando la corrente l'ha trascinata al largo e non le ha più permesso tornare indietro. I primi a soccorrerli, a circa ottocento metri di distanza dalla riva, sono stati dei giovani che si trovavano su una imbarcazione di passaggio e che contemporaneamente hanno lanciato l'allarme alla guardia costiera.

Sono così intervenuti anche una motovedetta, un battello e una pattuglia via terra. La donna, messa al sicuro sull'imbarcazione privata, è stata poi trasportata sulla spiaggia. Nel frattempo è anche arrivata un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti.