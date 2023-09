Bigiotteria «fuorilegge», sequestrati a Messina 500 mila articoli fra anelli, collane e orecchini

La guardia di finanza ha sequestrato a Messina mezzo milione di articoli di bigiotteria privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del consumo. Gli oggetti sono stati trovati in un esercizio commerciale del centro cittadino: anelli, collane, orecchini e altri accessori, sprovvisti delle più basilari avvertenze per gli utenti finali tra cui le caratteristiche tecniche, il materiale, le indicazioni in lingua italiana nonché gli estremi dell’importatore.

Mancava anche un’adeguata confezione e le obbligatorie etichette informative sulla lega di metallo utilizzata. Il commerciante è stato segnalato alla locale Camera di commercio.