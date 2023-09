Maxi discarica abusiva scoperta a Barcellona Pozzo di Gotto, 66 indagati

Una maxi discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri nel messinese, nel greto dei torrenti Mela e Patrì. I militari stanno eseguendo a Barcellona Pozzo di Gotto un sequestro preventivo di 14 camion, del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, appartenenti a diverse ditte, e la misura cautelare interdittiva del «divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per la durata di un anno» nei confronti del titolare di un’impresa.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, vede indagate, a vario titolo per «realizzazione di discarica abusiva», «combustione illecita di rifiuti» e «abbandono di rifiuti» complessivamente 66 persone, tra titolari di imprese e residenti della zona, ritenute responsabili dello sversamento in più punti nel greto dei torrenti, di rifiuti, anche pericolosi. La discarica abusiva ha ridotti i corsi d’acqua, sottoposti a vincolo paesaggistico, «facendone oggetto - si legge in una nota dell’Arma - di una selvaggia aggressione ambientale».