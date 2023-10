Ex poliziotto ucciso a Furci Siculo, il killer si costituisce

Il killer dell’ex poliziotto Giuseppe Catania si è costituito nella caserma dei carabinieri di Roccalumera. L’uomo, un commerciante, ha detto di aver ucciso l’ex agente della squadra mobile di Messina non per ragioni legate alla sua precedente attività ma per motivi legati alla sfera privata. Per compiere l’omicidio l’assassino ha utilizzato un fucile.

L’uomo che si è costituito nella caserma dei carabinieri si chiama Gaetano Nucifora, ha 57 anni ed abita a Roccalumera, paese distante pochi chilometri da Furci Siculo dove è avvenuto l’omicidio dell’ex poliziotto Giuseppe Catania.

L'omicidio, qualche ora fa sul lungomare di Furci Siculo. La vittima è Giuseppe Catania, 63 anni, ex agente della Squadra Mobile di Messina. L'aggressore era riuscito a fuggire, poi si è costituito. Sul posto i carabinieri.