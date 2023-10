Ucciso dall'amico per un presunto sgarbo, a Furci Siculo i funerali dell'ex poliziotto

Si sono svolti a Furci Siculo nella chiesa della Madonna del Rosario i funerali dell’ex agente della Squadra mobile di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, ucciso dall’amico Gaetano Nucifora sul lungomare di Furci Siculo lo scorso 3 ottobre. Centinaia le persone che hanno partecipato alla cerimonia. Il sindaco della località jonica, Matteo Francilia, ha dichiarato il lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o raccolte in fiocco nero.

Nucifora avrebbe incontrato casualmente Catania per strada e, accecato dalla rabbia per un presunto sgarbo subito, avrebbe deciso di andare a casa, prendere un fucile, tornare sul lungomare e sparargli.

Nelle scorse ore il Gip ha convalidato l’arresto del commerciante che avrebbe ribadito le proprie responsabilità, fornendo la stessa versione dei fatti riferita ai carabinieri quando si è costituito.