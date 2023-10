Vacanza a Vulcano finisce in tragedia, turista stroncato da un infarto

Vacanza tragica per un turista tedesco, morto durante una gita in barca a Vulcano. L'uomo, 61 anni, di Francoforte si trovava in prossimità della Grotta del Cavallo e stava facendo il bagno quando ha accusato un malore.

Mobilitata la guardia costiera che ha subito inviato un gommone e nello stesso tempo la motovedetta con il personale del 118. Ma giunti sull'imbarcazione tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. L'uomo era già deceduto. Secondo le prime ipotesi per un infarto.

Il corpo del turista tedesco è stato trasferito con la motovedetta al porto di Lipari e quindi nella sala mortuaria del cimitero e successivamente si è organizzato il viaggio per il ritorno in Germania.

Un altro soccorso si è reso necessario vicino al porto di Pignataro. Una barca a vela si è scontrata con un natante da pesca e uno degli isolani è rimasto ferito. È stato quindi soccorso e con l'ambulanza trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure.

Nella foto la Grotta del Cavallo notiziarioeolie.it