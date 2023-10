Torna la pioggia e le strade di Stromboli sono di nuovo invase da fango e pietre

Ogni volta che piove a Stromboli è emergenza e lo è stato anche oggi con considerevoli quantità di fango e pietre che hanno invaso le stradine rendendo difficile, e in alcune zone anche impossibile, la movimentazione di mezzi e pedoni. I quantitativi di materiale venuti giù dalla montagna non sono quelli dell’alluvione del 12 agosto 2022 ma, in ogni caso, importanti e in grado di creare disagi.

L’Ufficio del commissario per l’emergenza Stromboli (il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo) ha, immediatamente, attivato le ditte locali per procedere allo sgombero delle aree ricoperte dal fango, al fine di ripristinarne l’agibilità.

Il continuo susseguirsi di tale situazione è collegato agli ingenti danni causati dall’incendio che il 25 maggio 2022 si sviluppò sul set della fiction sulla Protezione civile, con protagonista Ambra Angiolini, e che bruciò una larga parte del verde, facendo venire meno l’azione filtrante prodotta dalla vegetazione.