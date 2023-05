Maltempo, Stromboli invasa dal fango e isolata: esplode la rabbia degli isolani

Con l’abbondante pioggia anche di ieri sera a Stromboli continua il disastro. Si aggiunge anche l’isolamento a causa delle condizioni meteo marine da ieri pomeriggio ed esplode la rabbia degli isolani.

Dice la strombolana doc Rosaria Cincotta “Siamo ancora qui’ a distanza di quasi un anno a chiederci perché tutto questo, perché ancora nonostante i fondi stanziati non si muovono? Ma a chi aspettano a mettere in sicurezza l’isola? Forse aspettano… un altro 12 Agosto?”.

Anche sui social è un coro di proteste. Francesca Currò “Che vergogna”. Sara Raciti “Pazzesco”. Francesco Salmeri “Vergognoso, così la gente scappa via”. Marina Piccione “Vergogna tutta italiana”. Francesco Pinsone “Amara a cu avi bisognu!”. Rita Giammarresi “Inaccettabile”. Vincenzo Utano “Ma come fanno a mettere l'isola in sicurezza? Ormai gli argini dei torrenti si sono allargati su in montagna e ci dobbiamo convivere con questa realtà”.

Il sindaco Riccardo Gullo ha subito predisposti i primi interventi urgenti: fino al ripristino della normale viabilità previa rimozione dei detriti alluvionali dalla Via Regina Elena la chiusura al transito veicolare della stessa Via fino alla Via del Sole e l’istituzione del senso unico alternato nella Via Panettieri. Incaricata ditta per la bonifica delle viuzze.

Per mettere in sicurezza Stromboli il governo Meloni ha già stanziato 16 milioni di euro a disposizione del commissario-sindaco Riccardo Gullo. Ma la burocrazia – purtroppo – ha i suoi tempi.

Frattanto, nelle Eolie anche ieri sera pioggia torrenziale ed oltre la vulcanica isola delle Eolie ha anche allagato le strade di Lipari, in testa via Roma dove è sceo un fiume in piena fino a Marina Corta. E continua l'isolamento per le isole minori. Da Milazzo viaggiano solo le navi tranne la Ngi che alle 6,30 non è partita. Fermi gli aliscafi.

Il meteo segnala: poco nuvoloso, temperatura 16° gradi, umidità: 84%, vento: moderato da ovest-sud-ovest 23 km/h. Ed anche per tutta la settimana – tranne giovedì – le previsioni non sono buone.

