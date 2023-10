Messina, due ambulanti picchiano il capo della polizia metropolitana

Aggredito da due venditori ambulanti il capo della polizia metropolitana di Messina. È avvenuto stamattina, intorno alle 9.30, in via La Farina, all'incrocio con la via Salandra. Il comandante della polizia metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina, è intervenuto per dei controlli in un punto in cui stazionavano due commercianti ambulanti.

Sconsiderata la reazione di questi ultimi, a quanto pare padre e figlio, che hanno aggredito prima verbalmente e poi picchiato l'ufficiale, scaraventandolo a terra e procurandogli delle ferite. È stato necessario l'intervento del 118 ed il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre agli agenti della polizia municipale, anche polizia e carabinieri, che adesso stanno ricercando gli autori del vile gesto, che subito dopo si sono allontanati.