L'incidente sulla Palermo-Catania, Tortorici sotto choc per la morte di Rosario Galati Rando

Incredulità e disperazione a Tortorici per la morte di Rosario Galati Rando, il giovane camionista che ha perso la vita in un incidente stradale sulla Palermo-Catania. Il quarantenne era alla guida del mezzo pesante sull'A19, quando all'altezza di Tremonzelli, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è precipitato da un viadotto, poco prima dell'uscita di Irosa. A bordo del camion c'era un altro ragazzo di Tortorici, che per le gravi ferite riportate è stato trasferito al Civico di Palermo.

Una notizia che ha profondamente sconvolto la piccola comunità del Messinese, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia di Rosario e spera in un miglioramento delle condizioni dell'altro giovane. Decine i messaggi per la giovane vittima dell'incidente: "Non ci sono parole, il nostor paese perde un altro grande lavoratore, un ragazzo dal cuore d'oro", scrive Francesco.

"Che vita ingiusta - scrive Davide - in meno di una settimana due tragedie di due ragazzi strappati alla vita, mentre stavano "soltanto " lavorando. Davanti a tutto ciò nn ci sono e non servono parole, solo la forza alle rispettive famiglie per riuscire ad andare avanti e un eterno riposo per queste due anime buone e sfortunate. Riposate in pace, Carmelo Monastra (che ha perso la vita nelle campagne di Castell'Umberto dopo essere stato colpito al capo da un grosso tronco ndr) e Rosario Galati Rando". E ancora: "Un altro bravo ragazzo che ci lascia - aggiunge Lidia - una triste notizia che non vorremmo mai sentire, un abbraccio a tutta la famiglia. Rip Rosario Galati Rando, da lassù dai conforto ai tuoi cari".