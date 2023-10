Incendio a Terme Vigliatore: le fiamme raggiungono l'autostrada, chiuso un tratto dell'A20

Incubo incendi senza fine in Sicilia e in particolare in provincia di Messina, dove le fiamme hanno anche raggiunto l'autostrada. I vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti nella zona di Terme Vigliatore: un rogo ha in pochi minuti divorato un vasto terreno e le fiamme, spinte dal forte vento di scirocco, si sono propagate rapidamente verso la carreggiata dell'autostrada A20.

Per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario chiudere il tratto autostradale, con inevitabili conseguenze sul traffico che ha subito rallentamenti. E' stato inviato anche personale dei vigili del fuoco con un autobotte. Sul posto è poi arrivata anche polizia stradale, mentre altri incendi sono divampati a Piraino, Sant'Agata di Militello e Mojo Alcantara.