Incendio a Piraino, evacuate le case: chiesto l'intervento di un canadair

Un vasto incendio sta devastando da ieri mattina Piraino, nel Messinese. Il fuoco ha distrutto zone boschive e di macchia mediterranea e si è avvicinato in nottata alle abitazioni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina hanno evacuato diverse case minacciate dalle fiamme. Gli abitanti sono poi rientrati nelle palazzine, grazie al lavoro dei vigili dei fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme. Intanto, sul posto stanno lavorando almeno otto squadre dei vigili del fuoco di Messina, Palermo, Catania ed Enna, gli uomini della forestale e della protezione civile regionale. Questa mattina è partita la richiesta di un intervento aereo con almeno un canadair che possa coadiuvare le squadre di terra per estinguere al più presto gli incendi in zona.

Foto d'archivio