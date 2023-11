Incidente sul lavoro a San Filippo del Mela, due operai in ospedale

Due operai stati ricoverati questa mattina all'ospedale di Milazzo dopo essere caduti dal ponteggio montato per i lavori di ristrutturazione della ex scuola elementare di Piazza Fulci, a San Filippo del Mela, in quello che dovrebbe diventare centro polifunzionale. L'incidente, l'ennesimo sul posto di lavoro, è accaduto intorno alle 9.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Milazzo, che stanno indagando sull'accaduto, gli operai dopo la caduta sono stati portati all’ospedale Fogliani di Milazzo, uno in codice rosso, con la prognosi che sarebbe riservata. Il sindaco Gianni Pino si è voluto accertare personalmente della situazione e si è recato sul posto, insieme ad una pattuglia della polizia municipale. Indagini in corso.

La Cisl ha chiesto alla Prefettura di convocare il tavolo sulla sicurezza istituito con le parti sociali per fare il punto della situazione, discutere e trovare soluzioni in merito.