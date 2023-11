Pirata della strada investe un uomo a Messina: rintracciato e denunciato

Ha investito un uomo, ma non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. E' durata poco la fuga di un pirata della strada a Messina, che a Fondo Fucile ha travolto il pedone, rimasto ferito e poi trasportato in ospedale. L'impatto si era rivelato molto violento: quando è stato lanciato l'allarme, sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118.

Il ferito, un uomo di 41 anni, è stato ricoverato al policlinico. Gli agenti dell'Infortunistica che sono arrivati sul posto hanno avviato subito le indagini e in poco tempo hanno rintracciato l'auto, chi era alla guida ha poi ammesso le sue responsabilità presentandosi al comando della polizia municipale. Si tratta di un 59enne che è stato denunciato in stato di libertà per fuga e omissione di soccorso. Dopo avere eseguito i rilievi, l'Infortunistica ha accertato il modello dell'auto, poi è stato possibile risalire alla targa, fino al ritrovamento del mezzo: una Fiat Seicento che è stata sequestrata.

A Palermo è intanto caccia a un altro pirata della strada. Nell'incidente ha perso la vita Emanuele Magro, un autotrasportatore di 33 anni che è deceduto in ospedale dopo cinque giorni di agonia. L'Infortunistica della polizia municipale sta indagando sull'incidente, avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 novembre in via Ernesto Basile, dalle parti della cittadella universitaria. Magro, dopo essere stato travolto, è stato abbandonato sull'asfalto. A soccorrerlo è stato il 118: era ferito e sotto choc. Le sue condizioni sono peggiorate durante il ricovero, fino al decesso. I suoi familiari adesso chiedono giustizia.