Incidente a Messina, auto si scontra con una vettura in sosta e si ribalta: 3 feriti, c'è anche un neonato

Incidente in via Cianciolo nel quartiere Bordonaro a Messina. Secondo una prima ricostruzione, poco prima di mezzanotte, un'auto, una Citroen, guidata da un uomo, è rimasta coinvolta in un incidente, finendo la sua corsa contro un'altra vettura in sosta e ribaltandosi su un fianco.

I passanti hanno allertato i soccorsi. All'interno dell'auto c'era una famiglia con un neonato, rimasti tutti feriti. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato i 3 in ospedale per gli accertamenti. L'uomo, la donna e il neonato non sono in pericolo di vita.

In via Cianciolo sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.