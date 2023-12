Rodi Milici, scomparso il 30enne Julien Buccheri: l'appello dell'amministrazione comunale

Sono ore d'ansia a Rodi Milici per la scomparsa di un 30enne. Da ieri alle 18 non si hanno più notizie di Julien Buccheri da ieri, quando è uscito dalla propria abitazione per una passeggiata.

Il ragazzo era solito andare via da casa per passeggiare per cui nessuno poteva pensare che non sarebbe più tornato. A diffondere la notizia è stata la stessa amministrazione comunale che sui social ha diffuso foto e messaggio.

«Da oggi pomeriggio (ieri, per chi legge) intorno alle 18.00 questo ragazzo di nome Buccheri Julien, di anni 30, residente in via Nino Bixio 25 Rodi Milici, è uscito dalla propria abitazione per la solita passeggiata quotidiana. A tutt’ora non è rientrato, sin dalle ore 19 il vicinato e le forze dell’ordine nonostante attente ricerche non sono riusciti a trovarlo, chiunque lo vedesse può contattare le forze dell’ordine o mandi un messaggio su questo profilo», scrive l'amministrazione comunale.

Le forze dell'ordine hanno fatto scattare le ricerche.