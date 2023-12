L'incidente mortale di Capo d'Orlando, indagato per omicidio stradale il camionista di 39 anni

È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il camionista coinvolto nell'incidente mortale del 7 dicembre a Capo d'Orlando. Il terribile schianto, avvenuto sulla strada statale 113, è costato la vita a Carmelo Masi, sessant'anni, e ha provocato gravissime ferite alla moglie, tuttora ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Sulla tragedia la Procura di Patti ha aperto un fascicolo e in queste ore sono stati conferiti gli incarichi per effettuare gli accertamenti tecnici e medico legali, compresa l'autopsia sul corpo di Masi, imprenditore di Brolo che tutti conoscevano. Era infatti titolare di un'azienda agrozootecnica molto nota nella cittadina del Messinese, che gestiva insieme alla moglie.

In tantissimi stanno pregando per la donna, ricoverata dal giorno dell'incidente al Policlinico di Messina. Il giorno dell'impatto si trovava sul sedile lato passeggero: un tir che viaggiava in direzione Messina avrebbe sbandato finendo sulla corsia opposta, dove c'erano tre mezzi in marcia. L’impatto più violento, proprio con l’Audi su cui viaggiavano i coniugi Masi, letteralmente travolti dal mezzo pesante. I conducenti di un altro camion e di un'auto che seguivano l’Audi sono rimasti illesi. L’autista del tir che adesso risulta indagato, un 39enne di origini tunisine, ha invece riportato soltanto lievi ferite.

La morte di Masi e le condizioni gravi della moglie hanno gettato in un profondo sconforto la comunità di Brolo, dove il sindaco ha sospeso tutti gli eventi previsti dal cartellone natalizio per lo scorso fine settimana.