L'incidente mortale a Capo d'Orlando, Brolo sotto choc per la morte di Carmelo Masi: il Comune annulla gli eventi natalizi

A Brolo è una giornata di dolore per la morte di Carmelo Masi, il sessantenne che ha perso la vita nell'incidente sulla statale 113, a Capo d'Orlando. Nella cittadina in provincia di Messina lo conoscevano tutti: titolare di un'azienda agrozootecnica nella zona del centro commerciale, in tanti lo avevano incontrato nel suo grande negozio che gestiva insieme alla moglie, ricoverata dopo l'incidente in gravi condizioni.

A rivelarsi fatale, per Masi, l'impatto violentissimo con un camion che procedeva in direzione Palermo-Messina: il conducente ha perso il controllo ed è finito su quattro veicoli che procedevano in senso opposto. La notizia ha gettato in un profondo sconforto tutta Brolo e, proprio dall'amministarzione comunale è arrivato uno dei primi messaggi di cordoglio. «L'intera comunità apprende ocn incredulità, sgomento e profondo dolore la notizia del tragico incidente che ha coinvolto una famiglia brolese sulla statale 113. Interpretando i sentimenti di cordoglio della popolazione, annulliamo tutte le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio per questo fine settimana».

I concittadini di Masi sono sconvolti: nel giorno della vigilia dell'Immacolata il paese si ferma e in segno di lutto, quindi, non sis volgeranno gli eventi natalizi previsti. «Non abbiamo nulla da festeggiare - scrive un amico -. Qui in paese c'è un silenzio surreale, abbiamo perso una persona cara, un lavoratore, un padre di famiglia. Un uomo che amava la natura, gli animali e ne aveva fatto una professione. Ciao Carmelo, non ti dimenticheremo mai». E ancora: «Che dispiacere, che dolore - scrive Lucia -. Un uomo dal cuore buono, papà di due splendidi ragazzi. Una tragedia insopportabile. Speriamo di potere riabbracciare la moglie». La donna era seduta accanto al sessantenne, che era al volante della loro Audi e nell'impatto ha riportato ferite gravi. Tutta la comunità prega adesso per lei.