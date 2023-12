L'incidente mortale a Capo d'Orlando, lutto cittadino a Brolo per l'ultimo saluto a Carmelo Masi

A Brolo è il giorno dell'addio a Carmelo Masi, l'imprenditore sessantenne che ha perso la vita nell'incidente avvenuto la scorsa settimana sulla strada statale 113, nel territorio di Capo d'Orlando. Tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia colpita dalla tragedia: la moglie è ancora in condizioni gravi, ricoverata in ospedale. Nella chiesa madre della cittadina della provincia di Messina, una folla commossa per l'ultimo saluto.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha anche proclamato il lutto cittadino per la oggi, giovedì 14 dicembre, con la chiusura degli uffici comunali dalle 15.30 alle 17 e di tutti gli esercizi commerciali. A Brolo sono anche state sospese tutte le attività ludiche e ricreative e, lo scorso fine settimana, tutti gli eventi previsti dal calendario natalizio. La morte di Masi ha infatti profondamente colpito il paese, che ormai da giorni spera che le condizoni della moglie Sara possano migliorare. Tutti pregano per lei e cercano di dare coraggio ai figli.

A non lasciare scampo all'imprenditore, titolare di un'azienda agrozootecnica, l'impatto con un tir che viaggiava in direzione Messina avrebbe sbandato finendo sulla corsia opposta, dove c'erano tre mezzi in marcia. L’impatto più violento, proprio con l’Audi su cui viaggiavano i coniugi Masi, letteralmente travolti dal mezzo pesante. I conducenti di un altro camion e di un'auto che seguivano l’Audi sono rimasti illesi. L’autista del tir che adesso risulta indagato, un 39enne di origini tunisine, ha invece riportato soltanto lievi ferite.