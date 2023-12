Ritrovato a Strasburgo l'uomo di Alì che in pullman doveva raggiungere Bruxelles: sta bene

È stato ritrovato in Francia Giuseppe Bonanno, l'uomo di 61 anni di Alì, di cui si erano perse le tracce da quattro giorni. Era partito per il Belgio per far visita al fratello, ma i suoi familiari avevano perso le notizie. L’uomo è stato ritrovato a Strasburgo, in Francia, dove si trovava ricoverato in ospedale.

Ieri pomeriggio sono stati rintracciati i familiari che vivono a Tubize, a 25 km da Bruxelles, che lo hanno immediatamente raggiunto. Secondo una prima ricostruzione, Bonanno, partito martedì sera da Messina con un bus della compagnia Flixbus, arrivato a Torino ha cambiato bus secondo quanto previsto dal programma di viaggio. Dopo sei fermate, quindi giunto a Strasburgo, è sceso ed il pullman ripartito. È stato poi ritrovato dalle autorità in stato confusionale e disorientato e poi condotto in ospedale.

I familiari avevano fatto scattare l'allarme giovedì scorso, quando al capolinea di Bruxelles l'uomo non è sceso, presentando una denuncia di scomparsa. Di Giuseppe Bonanno si era occupata anche la trasmissione televisiva Chi l’ha visto di Rai 3, che venerdì scorso aveva pubblicato un annuncio. Dopo tanta angoscia, la lieta notizia sera: il 61enne è stato raggiunto dai familiari che, accertate le sue condizioni di salute, lo hanno condotto in auto verso Tubize.