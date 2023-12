Incidente a Lipari, con l'auto si schianta contro un camion: ferita

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Lipari, nella frazione di Quattrocchi. La signora di 51 anni con la sua auto, una Fiat 600, stava procedendo verso Pianoconte quando si è schiantata con un camion parcheggiato in una semi curva. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata accecata dal sole avrebbe perso il controllo del mezzo.

Scattato l'allarme è giunta l'ambulanza che ha trasferito la donna al pronto soccorso per i primi accertamenti. I sanitari hanno riscontrato uno stato di choc, un trauma cranico e contusioni varie nel corpo.

Per estrarre la malcapitata isolana M.G. e la vettura sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Ricognizione anche dei carabinieri e della polizia municipale che hanno dovuto anche bloccare il traffico per qualche tempo e si è formata una lunga fila di vetture da ambo le corsie. Sulla dinamica dell'incidente in corso le indagini dei militari dell'arma.

La signora è ancora sotto osservazione all'ospedale.

Foto notiziarioeolie.it