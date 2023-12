Montagnareale: un operaio cade da un'impalcatura, è ricoverato nel reparto di rianimazione

Incidente sul lavoro a Montagnareale, in provincia di Messina. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 51 anni stava effettuando lavori di carpenteria su una palazzina nel centro del paese, quando è caduto da un'impalcatura alta tre metri, battendo anche violentemente con la testa sull’asfalto.

A lanciare l'allarme e prestare i primi soccorsi sono stati alcuni cittadini. Sul posto è giunta un'ambulanza e agenti di polizia locale. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Barone Romeo di Patti. In considerazione delle gravi ferite riportate, l'uomo in serata è stato trasferito d'urgenza al Policlinico di Messina.

L'operaio di 51 anni si trova adesso ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica della caduta e se l'operaio avesse adottato tutte le misure di sicurezza previste per questi lavori.