Lipari, per la sezione del tribunale in arrivo un'altra proroga di un anno

Anche per la sezione distaccata del tribunale di Lipari che dipende dalla sede di Barcellona Pozzo di Gotto, è in arrivo la proroga di un altro anno. Lo ha annunciato il sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, ma montano le polemiche perché il presidente dell’associazione degli avvocati eoliani, Angelo Pajno, chiede di stabilizzarlo definitivamente per evitare i continui disagi.

Il provvedimento, oltre che l’isola delle Eolie, riguarda anche Ischia e Portoferraio. Soddisfazione è stata espressa dalla parlamentare Eliana Longi che ha casa a Vulcano, «grazie al lavoro dei parlamentari di Fratelli d’Italia e all’impegno del sottosegretario sono state trovate le risorse per il 2024, circa 159 mila euro: da isolana e cittadina eoliana esprimo pieno apprezzamento». Il presidente dell’associazione degli avvocati eoliani Angelo Pajno è critico e si è anche rivolto ai quattro sindaci eoliani. «L’ulteriore proroga di un anno - spiega – non consente, di fatto, la concreta riapertura della sezione sia per quanto riguarda il carico penale che quello civile rimasti entrambi nella sede principale di Barcellona Pozzo di Gotto».

Lo stesso presidente Pajno, in un incontro con gli associati, ha fatto il punto sulla travagliata conferma, ancora non del tutto definitiva, della proroga del funzionamento della sede di Lipari del Tribunale limitata però a tutto il 2024. «Saranno diverse le iniziative in cantiere – ha evidenziato - nel corso del nuovo anno che l'associazione intende portare avanti nel sociale coinvolgendo le future generazioni e per offrire alle amministrazioni locali un valido supporto professionale nell'ottica della valorizzazione della classe forense locale ed in particolar modo dei giovani, i quali, scegliendo coraggiosamente di restare sul territorio, ne fanno orgogliosamente parte e la cui preparazione non ha nulla da invidiare agli altri colleghi».

Foto notiziarioeolie.it