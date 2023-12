Letojanni e Mazzeo pregano per padre Francesco, colpito da un'emorragia cerebrale

Tutti in ansia per la sorte di padre Francesco Giacobbe, il parroco di Mazzeo e Letojanni, colto nella serata di mercoledì da un'emorragia cerebrale.

Il religioso è stato sottoposto, nelle scorse ore, ad un intervento chirurgico, per cercare di migliorare la situazione, ma le sue condizioni rimangono ancora estremamente critiche. Padre Francesco si è sentito male nella notte ed è stato trasportato all'ospedale di Taormina, dove subito hanno capito la gravità della situazione. Tutta la comunità da giorni è in preghiera e si è stretta attorno al religioso, molto apprezzato dai fedeli per le sue doti umane e anche per la sua simpatia.

Numerosi i messaggi di solidarietà e sostegno al parroco che stanno arrivando anche sui social, con la gente che si stringe attorno a padre Francesco, nella speranza collettiva di una pronta guarigione