Lo Stromboli è in attività, ma il sistema di allerta tsunami non funziona

Lo Stromboli è in attività ma nell'isola delle Eolie il sistema che prevede il rischio tsunami non è funzionante. Lo rende noto il dipartimento della Protezione civile che segnala come «attualmente il sistema sperimentale di early warning installato sull’isola di Stromboli non risulta funzionante per la componente tsunami e parossismi - si legge nella nota -. Pertanto, allo stato attuale il sistema di allarme acustico per esplosioni parossistiche e tsunami sarà attivato, ove necessario, manualmente».

Attualmente il cratere più esplosivo delle Eolie già da diversi giorni ha una attività Stromboliana caratterizzata da lancio di lapilli incandescenti.

Foto notiziarioeolie.it