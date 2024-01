Incidente il giorno di Santo Stefano, muore dopo 15 giorni di coma un macellaio di Barcellona

Non ce l'ha fatta Antonino Candita. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente in moto di cui il macellaio di 37 anni di Barcellona Pozzo di Gotto era rimasto vittima il giorno di Santo Stefano.

Candita, grande appassionato delle due ruote, aveva riportato lesioni al volto e alla testa ed è stato ricoverato per due settimane al Policlinico di Messina in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nella zona di Migliardo: secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il macellaio, alla guida della sua Bmw, sarebbe finito su un'auto parcheggiata. La vettura, una Fiat Panda nera, era in sosta poco distante dalla fontana. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale, che sta investigando per comprendere le circostanze esatte dell'incidente.

Candita era molto conosciuto a Barcellona, sia per il suo lavoro (la macelleria aperta dieci anni fa in via Moleti), che per il suo interesse per le moto: partecipava anche a diversi raduni in zona e trasferte all'estero. L'estate scorsa aveva anche preso parte a una spedizione in moto in Tunisia.