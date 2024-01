Maltempo e mareggiate, cede l'asfalto a Capo d'Orlando: grossa voragine a San Gregorio

Il maltempo ha provocato gravi danni a Capo d’Orlando, nel Messinese. Nel piccolo borgo San Gregorio le forti mareggiate hanno causato il cedimento della pavimentazione in piazza Melita Damiano. Sul psoto si sono recati i tecnici del Comune e l'area è stata chiusa al transito, ma tra chia bita nella zona non mancano disagi e preoccupazione. In tanti sperano che il tratto venga presto ripristinato. Intanto sono in corso le verifiche per avviare i lavori.

Poche settimane fa un caso simile si è verificato in un'altra nota località della provincia di Messina: una voragine si è infatti aperta sul lungomare di Giaridni Naxos. Il cedimento si è verificato all'improvviso: la piattaforma di cemento a ridosso del muro di sostegno è crollata e la pavimentazione è scivolata all'interno.

Le conseguenze potevano essere gravissime, visto che il lungomare è quotidianamente percorso da cittadini e tantissimi turisti che lo affollano anche in inverno. Un altro episodio, sul lungomare di Maria Teresa Riva, sempre nel Messinese. Una enorme voragine si è aperta sulla paviemntazione e soltanto dopo molti mesi l'area è stata rimessa in sicurezza.