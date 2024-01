Ancora lavori sulla Messina-Palermo: per tutto il mese disagi tra gli svincoli di Brolo e Patti

Ancora lavori Messina-Palermo. Da oggi fino a fine gennaio ci saranno disagi tra gli svincoli di Brolo e Patti. A comunicarlo, Autostrade Siciliane.

Intanto, c'è da dire che, in linea generale, fino alle 20 del 31 dicembre 2024 sono previste parzializzazioni della carreggiata con chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze della A20 in entrambe le direzioni, per consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle gallerie.

Le chiusure fino all'8 gennaio

Autostrade Siciliane informa inoltre che da giorno 9 gennaio a giorno 18 gennaio 2024, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 sarà chiuso al traffico veicolare il tratto della A20 ME-PA compreso tra gli svincoli di Brolo (km 84+135) e Patti (km 66+600) in direzione Messina e sarà conseguentemente istituita l'uscita obbligatoria da Brolo con rientro a Patti per i veicoli in direzione Palermo.

Le chiusure fino al 26 gennaio

La seconda parte di chiusure inizia il 19 gennaio fino al 26 gennaio 2024. Nella fascia oraria notturna compresa tra le 21 e le 6, sarà invece chiuso il tratto della A20 tra Patti e Brolo in direzione Palermo, anche in questo con la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Patti e rientro dallo svincolo di Brolo per i veicoli provenienti da Messina e che transitano in direzione Palermo.