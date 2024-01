Messina, trovato morto Paolo Mollica Nardo: era scomparso da dodici giorni

Si sono spente le speranze per i familiari di Paolo Mollica Nardo: l'uomo di 42 anni scomparso il 10 gennaio a Messina è stato trovato senza vita. Il cadavere è stato scoperto nella zona compresa tra Contesse e Villaggio Unrra nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 gennaio. Le ricerche sono state portate avanti costantemente: subito dopo la denuncia della famiglia, che ha pubblicato decine di appelli sui social, le forze dell'ordine hanno battuto palmo a palmo la città, insieme alla protezione civile e ai volontari.

Sono entrati in azione anche i droni, che dall'alto hanno scandagliato tutta la zona sud: Mollica Nardo, come il fratello aveva raccontato su Facebook, era stato avvistato per l'ultima volta dodici giorni fa. Alcune telecamere lo avevano immortalato a bordo di un autobus. «Le foto indicano di preciso il modo in cui è vestito attualmente - aveva scritto Giuseppe Mollica Nardo -. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattarci». Lo shuttle, così come aveva sapere il fratello, era diretto a sud.